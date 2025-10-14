Waffenruhe in Gaza
Mit Hilfsgütern beladene Lkws kommen in Gaza an: Nach zwei Jahren Krieg sind die Menschen physisch und psychisch ausgezehrt, sagt Martin Rentsch vom Welternährungsprogramm © picture alliance / Anadolu / Stringer
Was Hilfsorganisationen nun leisten müssen
08:35 Minuten
Mit der Waffenruhe im Gazastreifen richtet sich der Blick auf den Wiederaufbau und zuallererst auf humanitäre Hilfe. Das Welternährungsprogramm will an bis zu 145 Verteilstellen die Menschen mit Nahrungsmitteln versorgen, erklärt Martin Rentsch.