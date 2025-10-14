Waffenruhe in Gaza

Was Hilfsorganisationen nun leisten müssen

Ein Konvoi von Lkws mit Hilfsgütern fahren am 14.10.2025 in den Gazastreifen. Am Straßenrand stehen zwei Kinder und ein Mann.
Mit Hilfsgütern beladene Lkws kommen in Gaza an: Nach zwei Jahren Krieg sind die Menschen physisch und psychisch ausgezehrt, sagt Martin Rentsch vom Welternährungsprogramm © picture alliance / Anadolu / Stringer
Behrendt, Moritz; Rentsch, Martin |
Mit der Waffenruhe im Gazastreifen richtet sich der Blick auf den Wiederaufbau und zuallererst auf humanitäre Hilfe. Das Welternährungsprogramm will an bis zu 145 Verteilstellen die Menschen mit Nahrungsmitteln versorgen, erklärt Martin Rentsch.
