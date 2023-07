Filmhochschulen

KI als zusätzliches Tool in der Lehre

08:45 Minuten Vor allem wenn es darum geht, fremde Wesen im Film neu zu erschaffen, wird die KI zum wichtigen Hilfsmittel für Filmemacher. © imago images / Mary Evans Archive

Rothe, Sylvia · 29. Juli 2023, 15:34 Uhr

Der Umgang mit künstlicher Intelligenz gehört an Filmhochschulen heute zum Handwerk, sagt Sylvia Rothe. Sie ist Professorin für KI an der Filmhochschule in München. Es gehe aber auch darum, ethische und rechtliche Aspekte zu betrachten.