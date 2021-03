Vor den Landtagswahlen am Sonntag CDU in Angst, SPD und Grüne im Aufwind?

Moderation: Nana Brink und Korbinian Frenzel

Ministerpräsident Winfried Kretschmanns Grünen werden bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg beste Chancen auf den Wahlsieg eingeräumt (imago images / foto2press)

Mit dem ehemaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck, dem Historiker Andreas Rödder und weiteren Gästen loten wir vor den Wahlen am Sonntag die Stimmung in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz aus.

CDU in Angst, SPD und Grüne im Aufwind: Das scheint trotz vieler unentschlossener Wähler die vorherrschende Stimmung in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zu sein. Die Landtagswahlen in beiden Bundesländern läuten am Sonntag das Superwahljahr 2021 ein. In einer zweistündigen Sondersendung, unter anderem mit dem ehemaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck (SPD), blicken wir auf den Wahlkampf und den Zustand der Parteien in beiden Bundesländern, die Situation von Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft - und welche möglichen Koalitionsoptionen sich aus diesen Wahlen für die Bundestagswahl im September abzeichnen könnten.

Die Themen im Einzelnen: