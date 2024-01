Arbeiterinnen-Ausstellung

Von Drecksarbeit und politischem Kampf

11:37 Minuten Die Gruppenschau "Annem işçi – Wer näht die roten Fahnen?" erzählt von Zusammenschlüssen zwischen Gastarbeiterinnen und Künstlerinnen gegen Diskriminierung, Rassismus und Gewalt. © Marta Herford / VG Bild-Kunst / Monika Sieveking

Dogtas, Gürsoy · 31. Januar 2024, 14:15 Uhr

Weniger Lohn und rassistische Ausgrenzung: In Herford zeichnet die Ausstellung "Annem işçi - Wer näht die roten Fahnen?" den Alltag in Fabriken sowie den politschen und kulturellen Kampf von migrantischen Arbeiterinnen in Westdeutschland nach.