    Von der Wärme des Betons. Kirchen des Architekten Gottfried Böhm. Kath. Kirche

    23:58 Minuten
    Feiertag Dlf Kultur Sendungszeit der Religionsgemeinschaften
    © Deutschlandradio
    Berger, Louis |
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