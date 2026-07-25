    Vom Venusberg nach Walhall - Das RSB unter Marek Janowski spielt Wagners Opern

    62:51 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    © Deutschlandradio
    Friedrich, Uwe; Tast, Steffen |
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    Aus dem PodcastDie besondere Aufnahme
    Zur Startseite