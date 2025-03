Nina Hagen wird 70

Zwischen Punkrebellion und Feminismus

Rebellion statt Altenteil: Nina Hagen wird 70

Sie zeigte in der Öffentlichkeit ihre Wutausbrüche, hat im Fernsehen demonstriert, wie Frauen masturbieren, und war in jeder Hinsicht unangepasst: Eine klassische Feministin war Nina Hagen also nie. Dennoch hat sie viel für den Feminismus getan.