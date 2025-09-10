    Vom Entlehnen und Verzinsen musikalischer Ideen. Gottlieb Muffat und Georg Fried

    29:13 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur Alte Musik
    © Deutschlandradio
    Kostujak, Wolfgang |
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur Alte Musik
    Aus dem PodcastAlte Musik
    Zur Startseite