Volkskammerwahl am 18. März 1990 „Wir haben das Kapital gewählt“

Von Winfried Sträter

Bei der ersten freien Volkskammerwahl in der DDR vor 30 Jahren gewann mit Abstand die CDU-geführte "Allianz für Deutschland". (Imago / Michael Hughes)

Vor 30 Jahren wurde in der DDR erstmals die Volkskammer frei gewählt. Die CDU-geführte „Allianz für Deutschland“ errang fast die absolute Mehrheit. Nun war klar: Die staatliche Einheit sollte so schnell wie möglich kommen. „Wir haben das Kapital gewählt“, bekannte ein Mann freimütig am Wahlabend.