"Der Teilnehmerrückgang ist massiv", sagt der Bildungsforscher Klaus-Peter Hufer , der an der Universität Duisburg-Essen lehrt. Corona habe in vielen Kultureinrichtungen und bei Veranstaltungen jeglicher Art zu schwindender Akzeptanz geführt. An den Volkshochschulen arbeiteten die Teilnehmer zudem in vielen Kursen, zum Beispiel im Bereich Sport oder Gesundheit, eng zusammen, die Sorge vor einer Ansteckung sei deswegen verbreitet.