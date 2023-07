Völlig losgelöst

Das "Theater der Welt" jubiliert - real und virtuell

Theater und Virtual Reality? - Das Festival "Theater der Welt" will dem Publikum die Vorstellung per VR-Brille näher bringen.

Burkhardt, Susanne · 01. Juli 2023, 14:20 Uhr

Das Festival "Theater der Welt" startet mit Bühnen in Frankfurt am Main und Offenbach erstmals an zwei Orten. Weitere Häuser sind auch mit dabei, und zwar per Virtual Reality, einer Technik, auf die Festivalleiterin Chiaki Soma schon länger setzt.