Vögel als Imitatoren und Inspiratoren barocker Musik

Im Jahr 1558 bemerkt der italienische Gelehrte Gioseffo Zarlino, dass gute Musik zuallererst auf einer gelungenen „Imitazione della Natura“ - also auf einer Nachahmung der Natur - beruht. Zahllose Komponisten seiner Zeit verstehen den Gelehrten ganz wörtlich und imitieren mit musikalischen Mitteln alles, was ihnen an Naturgeräuschen vor die Ohren kommt: vom Donnergrollen über das Meeresrauschen bis zum Vogelgezwitscher.