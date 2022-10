„Ich will alles Nutzlose, Abgestorbene, Überflüssige eliminieren: dem Augenblick ganz geben, was immer er enthält.”

Von Kindheit an ist Virginia Woolf oft krank und übernervös. Seelische Krisen zwingen sie, als Schriftstellerin zu pausieren. Trotz all dieser Probleme hat sie ein beeindruckendes ŒOeuvre geschaffen. Neun Romane – darunter „Mrs. Dalloway”, „Zum Leuchtturm”, „Orlando”, „Die Wellen”, viele Essays, in denen sie sich mit literarischen Fragen beschäftigt, aber ebenso mit spitzer Feder in die männerdominierte Welt ihrer Zeit hineinsticht.