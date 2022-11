Vintage-Händlerin Rosemarie Schubert-Blum

"Mein Laden, das bin ich"

28:55 Minuten Vintage-Geschäfte sind im Zuge des zunehmenden Fokus auf Nachhaltigkeit eine gute und meist günstige Alternative, um individuelle Stücke zu finden. Rosemarie Schubert-Blum trifft also genau den Zeitgeist.

Bürger, Britta · 22. November 2022, 09:05 Uhr

Mit 15 Jahren riss sie aus, jobbte als Serviererin und Model in München und fuhr eineinhalb Jahre zur See. Jetzt ist Rosemarie Schubert-Blum 72 Jahre alt und verkauft alten Modeschmuck in alle Welt. Ihr Berliner Laden „Rose of Fame" ist eine Fundgrube.