Vilde Frang beim Deutschen Symphonie-Orchester Berlin

„Die Form der Ouvertüre ist klassisch, wie es damals Standard war. Eine langsame Eröffnung, darauf folgt ein Allegro in Sonatenform. Alle klassischen Komponisten haben so geschrieben. Das Stück gefällt mir sehr. Ich kannte es bisher nicht, einmal habe ich es vor kurzem dirigiert. Fanny Hensel hat auch so wunderbare Kammermusik geschrieben.“

Das 1. Violinkonzert von Dmitrij Schostakowitsch hat eine beeindruckend klare Botschaft, meint Vilde Frang. Deshalb nähert sie sich dieser Musik aus dem Jahr 1948, wie sie sich auch die Musik Johann Sebastian Bachs aneignet. Sie bleibe minimalistisch in der persönlichen Ausschmückung und versage es sich, allzu genussvoll in das Werk hineinzugehen.

„Ich kann diese Musik viel besser verstehen, wenn ich mich ihr aus den Epochen davor annähere. Wenn man sich mit Mozarts Stil gut auskennt und mit dem von Mendelssohn Bartholdy, dann erkennt man auch leichter, was Brahms an Neuerungen gebracht hat. Ich kann die Erkenntnisse darüber, wie es zur jeweiligen Zeit aufgeführt wurde, mit meinen eigenen aktuellen Ideen verbinden, was ich einem modernen Publikum damit sagen will. Ich finde diese Balance spannend zwischen dem musealen Aspekt der Musik und meiner persönlichen Aussage.“