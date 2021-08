Vierbeiner Sind Hunde die besseren Freunde?

Hund oder Katze - oder sogar beides? (imago / Westend61)

Wer sich einmal als Katzenmensch identifiziert, der wird niemals so richtig mit Hunden warm werden. Oder doch?

Die Musikjournalistin Friederike Schröder musste erst in einer WG mit Hund wohnen, bis sie erst richtig verstehen konnte, dass in ihr vielleicht doch ein Hundemensch schlummert. Für Podcast-Host Vero Schreiegg war ihr langjähriger Hund "Flitze" nicht nur die Rettung in der Einsamkeit des Single-Lebens. Sie kann jetzt auch die Hamburger Band Tomte viel besser verstehen.

Hunde als Verbündete

Vero Schreiegg und Friederike Schröder besprechen in "Off the Record", wie man sich mit Hunden gegen den Rest der Welt verbünden kann, was ein Hundeleben eigentlich ausmacht und warum Tiergeräusche einen eigentlich so sehr berühren. Dazu gibt es natürlich die besten Songs über Hunde.

Sie haben noch Input für weitere Songs zum Thema Hunde? Schreiben Sie uns ihre Playlist-Wünsche an offtherecord@deutschlandradio.de.

Die Spotify-Playlist zu "Off the Record" finden Sie hier.