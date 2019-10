Eigentlich sollte er am 1. November sein Amt als Generaldirektor des Kunsthistorischen Museums in Wien antreten. Vor zwei Wochen hat Eike Schmidt dann kurzfristig abgesagt und dort für großen Unmut gesorgt. Im Interview erklärt er seine Beweggründe. Mehr

Oleg Senzow wurde 2014 von russischen Agenten festgenommen, verschleppt und saß bis vor kurzem in Haft. In Kiew hat er seine Autobiografie vorgestellt und dabei auch angedeutet, unter welchen Druck er in Gefangenschaft gesetzt worden ist. Mehr

Zehntausende Kunstobjekte aus Afrika liegen in deutschen Museen - vieles davon zu Unrecht. Deshalb wird geprüft, was zurück in die Ursprungsländer muss. Um Ansprüche reklamieren zu können, gibt es ab 2020 eine zentrale Anlaufstelle in Berlin. Mehr