Verkleidungen in der Musik Die Maske als Stilmittel

Von Somar Ashkar

Der amerikanische Musikproduzent Marshmello nutzt Maskierung als Vermarktungsstrategie. (imago / ZUMA Press)

Karneval in Venedig, am Rhein oder Fasnacht: Die Maske ist hier ein Muss. Auch in der Musikszene sind Verkleidung, Maskierung und Versteckspiel längst im Mainstream angekommen, wie DJ Marshmello oder die Band "The Residents" beweisen.

Maskierung in der Musik ist nichts Ungewöhnliches. Die Musikwelt nutzt die Maske als Stilmittel. Vordergründig etwa in Musicals wie "Cats", "Der König der Löwen" oder auch "Das Phantom der Oper".



Schon vor über 40 Jahren machten "The Residents" Furore. Musiker einer amerikanischen Avantgarde-Band. "The Residents" gelten als bekannteste unbekannte Band der Geschichte. Das Geheimnis, wer hinter den markanten "Augen" mit Zylinderhüten und anderen Masken steckt, ist bis heute nicht gelüftet.

Niemand weiß so genau, wer hinter "The Residents" steckt. (picture alliance/CITYPRESS 24/Per-Otto Oppi)

Ihr Credo ist eine Theorie der Obskurität. Danach arbeiten Künstler am authentischsten, wenn sie so weit wie möglich im Verborgenen bleiben - mit einem Minimum an Resonanz jedweder Art vom Publikum.



Maskierung und strikte Anonymität sind Teil ihres künstlerischen Konzepts. Dabei stand auch das Bauhaus mit Oskar Schlemmers "Triadischem Ballett" Pate. "The Residents" sind bis heute im Geschäft. Zeitlos, namenlos, ohne Alter. Dank der Maske.

David Bowie ist Meister der Verwandlung

Sun Ra verschleierte seine Identität nicht. Der experimentelle Jazzmusiker galt als Exzentriker. Er verstarb 1993. Sun Ra präsentierte sich mit auffälligen Kostümen und Kopfschmuck im ägyptischen Stil.

David Bowie ist der Meister der Verwandlung. Er versteckte den Menschen Bowie hinter seiner Kunstfigur Ziggy Star Dust. Verkleidung war für ihn Mittel zum Zweck: das Gesamtkunstwerk, das sich immer wieder neu erfindet.

David Bowie mit Augenklappe. (imago/Photoshot/PIETER EL)



Der Flirt mit dem Alter Ego ist in vielen Genre verbreitet, vor allem in der Techno- und Heavy Metall- und in der Electronic Dance Music.



Maskierung und das Spiel mit der Anonymität gelten als Zeichen von Coolness. Die Liste der Musiker, DJs und Bands ist lang. Alles was gefällt, ist möglich; Schauriges und Gewinnendes, Übertriebenes und Reduziertes. Die Motive, weshalb sich Künstler ein anderes Aussehen geben, sind so unterschiedlich wie ihre Musik: Anonymität als künstlerisches Credo der Electronic Dance Music. Musik als Universalsprache mit einem maskierten DJ, der - losgelöst von Nationalität, Geschlecht, Alter und eigener Identität - seine Rolle spielt.



Lambert ist in Musikclubs und gediegenen Konzerthäusern wie der Elbphilharmonie zu Hause. Der ausgebildete Pianist verbirgt sein Gesicht hinter einer sardischen Stiermaske mit hochaufragenden Hörnern. Die Maske ist sein Alleinstellungsmerkmal - anders als das eigene Gesicht.

Maske in der Musik dient vielen Zwecken

Künstler - wie etwa das französische Duo Daft Punk - verbinden das Tragen von Masken mit einer Forderung an ihre Fans: Konzentriert Euch auf unsere Musik, und auf nichts anderes. Oder aber mit dem Wunsch nach Privatsphäre: die Maske als Flucht des Künstlers vor Publicity. Die bewusste Abkehr vom Personenkult.



DJ Marshmello im Januar 2019 in Park City, Uta. (picture alliance/dpa/Foto: imageSPACE)

Der amerikanische DJ und Musikproduzent Marshmello zeigt, dass Maskierung auch etwas anderes sein kann. Die ultimative Vermarktungsstrategie. Das liebenswürdige Maskenwesen hat weltweit eine beeindruckende Fangemeinde. Sein größter Hit "Alone" hat mehr als 1,2 Milliarden Clicks. Marshmello eroberte die Charts und ist einer der bestbezahlten DJs weltweit.



Sein Erfolgsrezept: kindlich anmutende Verkleidung. Ein umgekehrter weißer Eimer mit einem Smiley, ein simples Kostüm; fast ein Do-it-yourself Outfit. Sein Versteckspiel allerdings scheiterte. Seine Identität ist mittlerweile bekannt. Aber offiziell nicht bestätigt.



Die Maske in der Musik dient also vielen Zwecken. Sie ist cool. Sie ist künstlerisches Stil- und Ausdrucksmittel. Sie gibt Sicherheit und bedeutet Freiheit. Sie grenzt ab und überschreitet Grenzen. Sie kreiert Mythen und beflügelt die Phantasie. Aber trotz allem: die Musik bleibt die Hauptfigur.