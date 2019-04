Vergabe der Pulitzer-Preise Die freie Presse lebt

Von Georg Schwarte

Der jetzt ausgezeichnete Journalist Wa Lone vor Gericht in Myanmar (MAXPPP)

Reporter, die ein Massaker in Myanmar aufdecken. Ein Lokalblatt, das das Versagen nach einer Schulschießerei beschreibt. Das sind zwei der diesjährigen Pulitzergewinner. Auch die anderen machen klar: die Presse lebt.

Zwei in Myanmar inhaftierte Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters zählen zu den diesjährigen Gewinnern der Pulitzer-Preise. Die beiden jungen Reporter Wa Lone und Kyaw Soe Oo wurden mit der US-Journalistenauszeichnung für ihren investigativen Bericht geehrt, der das Massaker an zehn Männern der muslimischen Rohingya-Minderheit in Myanmar aufdeckte.

Für ihre Recherchen über US-Präsident Donald Trump sind die Zeitungen "New York Times" und "Wall Street Journal" mit zwei Pulitzer-Preisen ausgezeichnet worden. In der Berichterstattung ging es um die Finanzen der Trump-Familie sowie die während des Wahlkampfs 2016 getätigten Schweigegeldzahlungen an zwei mutmaßliche frühere Sexpartnerinnen des heutigen Präsidenten.

Geehrt wurde auch die Regionalzeitung "The South Florida Sun-Sentinel" für ihre Berichterstattung über Schul- und Behördenversagen im Vorfeld des Schusswaffenangriffs an einer Schule der Stadt Parkland mit 17 Toten im Februar 2018. Die "Pittsburgh Post-Gazette" wurde für ihre Berichterstattung über den Synagogen-Anschlag mit elf Toten im vergangenen Oktober geehrt.

Ein weiterer Pulitzer-Preis ging an die US-Nachrichtenagentur Associated Press (AP) für ihre Berichterstattung über den Bürgerkrieg im Jemen.

Gut ein halbes Jahr nach ihrem Tod ist Soulsängerin Aretha Franklin mit einem Pulitzer-Preis ausgezeichnet worden. Franklin habe "über mehr als fünf Jahrzehnte unauslöschliche Beiträge zur amerikanischen Musik und Kultur" geleistet, sagte Dana Canedy im Auftrag der Jury bei Verkündung der Preisträger.

Die kanadische Musikerin Ellen Reid gewann zudem einen Pulitzer-Preis für ihre Oper "Prism", die sich mit Folgen sexuellen und emotionalen Missbrauchs befasst. Neben ihrer Karriere mit der Band Crash Test Dummies ist Reid zunehmend als Solo-Künstlerin aktiv.

In den Kategorien Literatur, Biografie und Poesie wurden Richard Powers für "Die Wurzeln des Lebens", Jeffrey Stewart für "The New Negro" über den New Yorker Philosophen Alain Locke und Forrest Gander für seine Elegien-Sammlung "Be With" ausgezeichnet.