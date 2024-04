Es ist spektakulär, wenn ein demokratisches Land seinen Pavillon auf der Kunstbiennale aus politischen Gründen schließt. Das ist neu in der Geschichte der traditionsreichsten Kunstausstellung der Welt.

Die Kuratorinnen haben sich gemeinsam mit der Künstlerin Ruth Patir entschieden, dass die Kunst zu schweigen hat, wenn die Waffen sprechen. Aber eben nicht nur das. Sie wollen beides, sie wollen - so steht es auf einem Plakat am Pavillon - eine Waffenruhe und eine Befreiung der Geiseln, die seit über einem halben Jahr in der Hand der Hamas sind.