Usedomer Musikfestspiele: Mozart Piano Quartet

Das Usedomer Musikfestival hat dieses Jahr Finnland als Gastland auserwählt, die Heimat von Jean Sibelius. Das Mozart Piano Quartet entschied sich, seine Epoche noch mit weiteren Komponisten abzubilden. So entstand ein romantisch geprägtes Programm.

Ein großer Komponist in den Startlöchern

„Für sein Alter ungewöhnlich rein und unverdorben“, so urteilte Ferruccio Busoni das über den 25-jährigen Jean Sibelius. Das war als Kompliment gemeint, Sibelius, das Nordlicht, noch unbefleckt von den ästhetischen Umbrüchen in Mitteleuropa.

Als Sibelius sich allerdings nach Berlin und dann nach Wien aufmachte, war es damit vorbei: Wagner, Bruckner, Mahler, Strauss bewirkten, dass sich der Lied- und Kammermusikkomponist Sibelius endlich auch ans große Orchester wagte.

Frühwerk mit Sturm und Drang

Es muss heftig in ihm gebrodelt haben – das zeigt das folgende kurze und kaum je gespielte Klavierquartett. Drei Streicher und Klavier, das ist ihm eigentlich schon zu wenig, kompensiert wird sein Schaffensdrang durch Klangwogen im Klavier und satten Streichersound.

Dieses Klavierquartett ist ein Torso geblieben, ein Variationssatz von herber Melancholie, dem eine wuchtige Einleitung vor die Nase gesetzt wurde. Danach folgen zwei Klavierquartette aus dem Herzen Europas.

Aufzeichnung vom 21.09.2025 in der Evangelischen St. Michael-Kirche Krummin

Jean Sibelius

Klavierquartett c-Moll



Antonín Dvořák

Klavierquartett Es-Dur op. 87



Johannes Brahms

Klavierquartett g-Moll op. 25