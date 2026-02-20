Illegale Trump-Zölle
Die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump versuchen wird, über andere Wege Druck auf Handelspartner auszuüben, ist groß © picture alliance / Sven Simon / Frank Hoermann
Was die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs für Europa bedeutet
05:37 Minuten
Der Oberste Gerichtshof in den USA hat viele der von Donald Trump verhängten Einfuhrzölle für unrechtmäßig erklärt. Damit erhält ein Kernstück der US-Wirtschaftspolitik einen herben Dämpfer. Doch für Europa dürfte das nicht automatisch positiv sein.