Russischer Angriffskrieg

US-Streubomben in der Ukraine eingetroffen

04:59 Minuten Unter den ukrainischen Soldaten hoffen viele darauf, dass die Lieferung von Streubomben aus den USA ihnen bei der Gegenoffensive weiterhilft. © picture alliance / Zumapress / Alex Chan Tsz Yuk

Rother, Frederik · 14. Juli 2023, 06:10 Uhr

Nachdem die umstrittene US-Streumunition in der Ukraine eingetroffen ist, hat ein Armeesprecher den Einsatz präzisiert. So soll sie gegen russische Verteidigungspositionen eingesetzt werden, um besetzte Gebiete zu befreien, nicht aber in Städten.