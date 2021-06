Urlaub auf Zypern Sonne, Strand und Fahrradtouren

Karin Senz im Gespräch mit Isabella Kolar

Die Meereshöhlen in Ayia Napa auf Zypern sind eine Attraktion. (picture alliance / Zoonar / Nikolai Sorokin)

Auf Zypern ist am Sonntag ein neues Parlament gewählt worden. Aber das interessiert auf der geteilten Insel nur wenige. Die Zyprer nicht nur im griechischen Teil setzen auf Tourismus nach Corona. Schon jetzt. Was macht Zypern so attraktiv?

Zypern ist "unglaublich vielfältig" sagt unsere Korrespondentin Karin Senz, die auf der Mittelmeerinsel schon zwei Mal Urlaub gemacht hat - und begeistert ist.

Es gebe nicht nur tolle Strände, sondern auch Berge bis auf knapp 2000 Meter hoch. Sie persönlich habe den griechischen und auch den türkischen Teil jenseits der Grenze mit dem Fahrrad erobert und habe es genossen, abgesehen von gelegentlichen Regenüberraschungen.

300 Sonnentage im Jahr

Regen ist hier allerdings selten, denn Zypern soll 300 Sonnentage im Jahr haben, so heißt es. In Südzypern gebe es genug Unterkunftsmöglichkeiten, vor allem schöne, kleine Boutique-Hotels wie in Paphos und nur wenige Bettenhochburgen wie auf Mallorca, hat Karin Senz festgestellt.

Der Mackenzie Beach in Larnaka auf Zypern vor Corona – derzeit ist die Mittelmeerinsel nur zu einem Zehntel mit Touristen ausgelastet. (picture alliance / JFK / EXPA / picturedesk.com)

Für die Deutschen sei Urlaub auf Zypern noch so etwas wie ein Geheimtipp, die Russen hätten die Option genau wie die Briten schon lange für sich entdeckt. Von Berlin aus fliegt man knapp vier Stunden, die Flüge waren in der Vergangenheit nicht so günstig wie nach Mallorca.

Im griechischen Teil gibt es den Euro

Aber laut den Recherchen unserer Korrespondentin kann man jetzt schon für 250 bis 300 Euro auf die Mittelmeerinsel fliegen. Vorteile: Im griechischen Teil von Zypern gibt es den Euro und man treffe dort auf viele Menschen, die Englisch sprechen. Im Juli und August könne es allerdings recht heiß werden.

Nicht nur deswegen ist Schwimmen vor Ort obligatorisch, und zwar besonders rund um den Felsen der Aphrodite. Den müsse man gemeinsam drei Mal umrunden, sagt der Volksmund, was im Ergebnis zu ewiger Liebe führen würde. Und in der Hochsaison zu sehr vielen kreisenden Paaren, was dem Ganzen so etwas wie einen "Hallenbadcharakter" verleiht, erzählt Karin Senz.

Fühlt sich im türkischen Teil von Nikosia wie zu Hause - ARD-Türkei-Korrespondentin Karin Senz in Istanbul ist auch für die Berichterstattung über Zypern zuständig. (ARD-Studio Istanbul)

Der Tourismus nach Corona laufe nur sehr langsam an: Nach Angaben von Insidern habe man im Moment nur ein Zehntel von dem, was normalerweise zu erwarten sei in der aktuellen Saison.

Die Corona-Inzidenz auf Zypern lag im April sogar einmal bei 700, dann ging sie deutlich zurück und liegt inzwischen bei etwa 60. Die Insel hat etwa eine Million Einwohner, davon sind 200.000 mittlerweile geimpft.

Vom Hochinzidenz- zum Risikogebiet herabgestuft

Gerade habe Deutschland Zypern vom Hochinzidenz- zum Risikogebiet heruntergestuft, weiß unsere Zypern-Korrespondentin. Man brauche aber trotzdem noch einen PCR-Test, um in Deutschland überhaupt ins Flugzeug steigen zu dürfen, und man brauche dann noch einmal einen neuen vor Ort, um auf Zypern Urlaub machen zu können.

Drei Tage Quarantäne werden fällig, wenn man zwischen dem griechischen und türkischen Teil der Insel hin und her pendelt, beispielsweise in der geteilten Hauptstadt Nikosia.

Karin Senz empfiehlt eine Reise nach Zypern uneingeschränkt: vor allem im Frühjahr und im Herbst, wenn es nicht so heiß ist. Und für alle, die Hitze vertragen: das ganze Jahr über.

(ik)