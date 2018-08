Urban Gardening "Garden to go" statt Gartenkultur?

Von Hans von Trotha

Urban Gardening ist beliebt. Aber zählt es auch als Gartenkultur? (imago/Andreas Prost)

Die Villengärten der Renaissance, die französischen Barockparks - alles Ausdruck der jeweils aktuellen Weltanschauung. Hier verschmolzen Philosophie, Architektur und Botanik zu neuen Kunstformen. Wie passt Urban Gardening in diese Traditionen?

Die europäische Kulturgeschichte hat ihren Ausdruck auch immer in Gärten gefunden: in mittelalterlichen Klostergärten, in den naturnahen Landschaftsgärten der englischen Aufklärung ebenso wie in weitläufigen Parks der Romantik. Gartenmodelle wie diese setzten sich unmittelbar mit der Natur auseinander. Ihre Erschaffer wollten diese Natur für den Menschen begreiflich machen, sie wollten das Wesen der Natur mit den Ideen der Zivilisation und der Philosophie versöhnen.

Der "Le Bosquet des Trois Fontaines"-Garten in Versailles: Die Lieblingsansicht von Ludwig XIV. und eine der Meisterleistungen der Gartenkunst des 17. Jahrhunderts. (imago stock&people)

Anders die Stadtparks des 19. und 20. Jahrhunderts. Sie unterlagen zunehmend pragmatischen Anforderungen wie die Gesunderhaltung geschundener Arbeiter in den immer mehr werdenden Fabriken. Aus Gartenkünstlern wurden hier Landschaftsarchitekten. Im 20. Jahrhundert rückte die Kunstform Garten vollends in den Hintergrund.

Gemeinschaftliches Urban Gardening auf dem Feld des ehemaligen Flughafens Tempelhof in Berlin. (imago/Hoch Zwei Stock/Angerer)

Das Stichwort des 21. Jahrhunderts lautet Urban Gardening. Bürgerinitiativen nutzen öffentliche Flächen für wilde Gärten, die Trennung zwischen privatem und öffentlichem Raum verschwindet hier zunehmend. Urban Gardening ist Ausdruck einer neuen Lebenskultur und wird vermutlich später in Kulturgeschichtsbüchern auftauchen. Aber auch in Büchern über die Geschichte der Gartenkunst?

Das Manuskript zur Sendung zum Herunterladen als PDF-Dokument und als barrierefreies Text-Dokument.