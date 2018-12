Uraufführung des neuen Jelinek-Stücks Tiefenbohrung im Schnee

Stefan Bachmann im Gespräch mit Ute Welty

Der Intendant des Schauspiels Köln, Stefan Bachmann, inszeniert die Uraufführung von "Schnee Weiss" der Schriftstellerin Elfriede Jelinek. (dpa / Henning Kaiser)

Berichte über Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe im Skisport während der 1970er-Jahre erschütterten dieses Jahr Österreich. Die Schriftstellerin Elfriede Jelinek hat daraus ein neues Stück gesponnen, das in Köln uraufgeführt wird.

Weiss ist die Farbe der Unschuld, und Schnee verdeckt alle Spuren. Im Stück "Schnee Weiss. Die Erfindung der alten Leier" widmet sich die österreichische Schriftstellern Elfriede Jelinek den Enthüllungen der Rennläuferin Nicola Werdenigg über sexuellen Missbrauch im österreichischen Skisport, die in Österreich dieses Jahr für Aufsehen sorgten, aber bei den Verbänden auf eisiges Schweigen stießen. Am Schauspiel Köln kommt am Freitag das neuestes Werk der österreichischen Literaturnobelpreisträgerin in einer Inszenierung des Intendanten Stefan Bachmann zur Uraufführung.

Lustvoller im Probenraum

Es sei leichter, Jelinek zu inszenieren als sie zu lesen, sagte Bachmann im Deutschlandfunk Kultur. "Das Lesen von Jelinek-Stücken finde ich, das hat was von Folter", sagte der Regisseur. Ihm falle das irrsinnig schwer. "Das ist eigentlich etwas, dass mich immer wieder mit großer Frustration und veritablen Wutanfällen erfüllt, weil diese unendlichen Assoziationsketten so im stillen Kämmerlein zu rezipieren, das ist sehr, sehr schwierig." Das werde im Probenraum mit Schauspielern sehr viel lustvoller und sinnlicher. Jelinek verwebe in ihrem Stück die Enthüllungen über den sexuellen Missbrauch in den 1970er-Jahren mit Anleihen an die griechische Mythologie und psychoanalytische Abhandlungen. (gem)