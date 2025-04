Doch trifft der minderjährige Unseld die Entscheidung, Parteimitglied zu werden, wirklich bewusst und aus eigenen Stücken? „In zwei großen öffentlichen, um prominente Namen kreisenden Debatten (…) wurde geltend gemacht, vor allem die Angehörigen des Jahrgangs 1926/27 seien ohne ihr Wissen, teils geradezu en bloc von der Hitlerjugend in die Partei überführt worden“, schreibt der Historiker Thomas Gruber in seinem Gastbeitrag in der „Zeit“ . Diese Mitgliedschaften „en bloc“ erfolgten allerdings meist erst 1944. Der 17-jährige Siegfried Unseld muss dagegen gewusst haben, was er tut, den Mitgliedsantrag eigenhändig unterschrieben haben, legt Gruber im weiteren Artikel dar.