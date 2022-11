Ärztemangel

"Da gibt es keine leichte, kurzfristige Lösung - etwa, indem man die Arbeitszeit derer verkürzt, die in diesen Berufen tätig sind", sagt Werner Eichhorst, Forschungsleiter für Arbeitsmarkt und Sozialpolitik am Institut zur Zukunft der Arbeit in Bonn. "Das würde uns nicht weiterhelfen. Es muss auch verbunden werden mit einer anderen Politik, was den Zugang und die Ausbildung angeht - und mittelfristig dann eben auch veränderte Arbeitsbedingungen, die das Ganze ein Stück weit attraktiver machen."