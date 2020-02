Universum JSB (20) – Schwere Jahre in Leipzig "Widerspenstig", "Incorrigibel" und "Unfleißig - Bach am Scheideweg

Von Michael Maul

Johann Sebastian Bach schreibt keine Musik für Thomaner, die nicht singen können. (imago images / epd-bild /Jens Schlueter)

Mit Verve ist Johann Sebastian Bach ins Leipziger Kantorenamt eingestiegen. Doch der Rat der Stadt richtet die Schule neu aus, mit fatalen Folgen für die musikalische Qualifizierung der Neu-Thomaner. Die Folge: Frustration bei Bach, der kaum noch komponiert.

Nach seiner atemberaubenden Kantatenserie der 1720er Jahre steht Bach am Scheideweg. Den Leipziger Ratsherren gilt er inzwischen als "unfleißig". Thomaskantor Bach seinerseits klagt in einem langen Memorial über die in seinen Augen völlig verkorkste Schul- und Kulturpolitik der Stadt. Er protestiert auch mit musikalischen Mitteln. Entsetzt über die "wunderliche, der Music wenig ergebene Obrigkeit" ist er im Herbst 1730 wild entschlossen, Leipzig zu verlassen.

Wie es dazu kam, dass Bach von seinen Vorgesetzten plötzlich als "incorrigibel" und "widerspenstig" beschimpft wird, das erfährt man im 20. Teil der Reihe "Universum JSB" von Michael Maul.

Musikausschnitte

Johann Sebastian Bach:

Motette "Singet dem Herrn ein neues Lied" BWV 225

Thomanerchor Leipzig

Ltg: Georg Christoph Biller

Label Philips 456 4222

Johann Sebastian Bach

Kantate "Singet dem Herrn ein neues Lied" BWV 190, Eingangschor

Monteverdi Choir

Ltg: John Eliot Gardiner

Label Soli Deo Gloria, 2007

Johann Sebastian Bach

"Brunnquell aller Güter" (aus dem Schemellischen Gesangbuch) BWV 445

Heinrich Haupt, Sopran (Thomaner)

Klar gesungen - Privatmitschnitt für Sendung

Johann Sebastian Bach

"Brunnquell aller Güter" (aus dem Schemellischen Gesangbuch) BWV 445

Heinrich Haupt, Sopran (Thomaner)

Wenig klar gesungen - Privatmitschnitt für Sendung

Johann Sebastian Bach

Motette "Jesu, meine Freude" BWV 227, 5. Satz

Thomanerchor Leipzig

Ltg: Georg Christoph Biller

Label Philips 456 4222

Johann Sebastian Bach

Johannes-Passion, Fassung 2

"Himmel, reiße, Welt, erbebe"

Dominik Wörner, Bariton

La Chapelle Rhenane

Ltg: Benoit Haller

Label Zig-Zag ZZT100301.1

Johann Sebastian Bach

Matthäus-Passion

"Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen"

Thomanerchor Leipzig

Ltg: Georg Christoph Biller

Label Rondeau ROP4020/21/22

Johann Sebastian Bach

Motette "Jesu, meine Freude" BWV 227

"Weicht, ihr Trauergeister"

Thomanerchor Leipzig

Ltg: Georg Christoph Biller

Label Emarcy Records 472190-2