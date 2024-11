Irgendwann wird auch der letzte Stern verglüht sein. Doch wie genau sieht das Ende des Universums aus? Drei mögliche Szenarien stehen in der Forschung derzeit im Fokus: Dass das Weltall in eisiger Dunkelheit erlischt, dass der Kosmos quasi zerrissen wird oder dass es einen neuen Urknall gibt.

Bleibt die Stärke der Dunklen Energie konstant, wie es das Standardmodell (Lambda-CDM-Modell) annimmt, führt dies vermutlich zum „Big Freeze“. Die Dunkle Energie beschleunige die Ausdehnung des Universums immer weiter, erklärt Sherry Suyu, Kosmologin am Max-Planck-Institut für Astrophysik. Die Galaxien entfernen sich voneinander. Der Astronom Günther Hasinger erklärt: „Dann würde das Universum sich in alle Ewigkeit exponentiell ausdehnen und immer dünner werden und immer kälter – also würde quasi den Kältetod sterben.“

In diesem Szenario bleibt die Dunkle Energie nicht konstant, sondern wird immer stärker. Das würde dazu führen, dass sie die Gravitation überwindet und das Universum buchstäblich zerreißt. Wie die Astrophysikerin Victoria Grinberg erklärt, würden zunächst die Galaxien voneinander weggezogen, dann Sterne und Planeten aus ihren Systemen gerissen. Schließlich könnten sogar Atome und ihre Bestandteile zerrissen werden. Dieses Szenario wäre die ultimative kosmische Apokalypse – alles würde in seine kleinsten Bestandteile zerlegt. Einige Wissenschaftler vermuten, dass ein solches Ende des Universums in etwa 22 Milliarden Jahren eintreten könnte.

Für das zweite Szenario, den Big Rip, also dass die Dunkle Energie zunehmend stärker wird, gibt es bisher keine Beweise. Und beim Big Crunch, also einem Universum, das unter seiner eigenen Gravitation kollabiert und in einem neuen Urknall endet, müsste die Expansion irgendwann stoppen. Doch laut dem Astronomen Bruno Leibundgut von der Europäischen Südsternwarte (ESO) ist die Dunkle Energie dafür zu stark. Das kosmische Idyll vom pulsierenden All und sich ewig wiederholenden Urknall scheint also erst einmal vom Tisch.