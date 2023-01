Ukraine

Verwundete Kinderseelen

06:03 Minuten Viele Kinder leider unter dem Krieg in der Ukraine (hier vor einem Haus in Borodyanska in der Region Kiew). © Getty Images / Ed Ram

Christine Kahmann im Gespräch mit Thomas Jaedicke · 01. Januar 2023, 12:21 Uhr

Medikamente, Winterkleidung, Spiel- und Lernmaterialien: Unicef unterstützt Kinder, die in der Ukraine in Not sind. Sprecherin Christine Kahmann erklärt, dass die Situation dort „erschütternd“ ist – und warum auch psychosoziale Hilfe so notwendig ist.