Die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gebeten, Staatssekretärin Sabine Döring in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Dies teilte die FDP-Politikerin am Sonntagabend über ihr Ministerium mit.

Hintergrund ist eine hausinterne Prüfung im Bildungsministerium für Bildung und Forschung (BMBF), ob Forschenden Fördergelder entzogen werden können, nachdem diese im Frühjahr einen offenen Brief gegen die polizeiliche Räumung eines Palästina-Camps an der Freien Universität Berlin unterschrieben hatten. Kritiker an Stark-Watzinger sehen die Freiheit der Wissenschaft in Gefahr.

Im Mai 2024 hatten mehr als 100 Dozentinnen und Dozenten von Berliner Hochschulen in einem offenen Brief die Räumung eines Protestcamps propalästinensischer Demonstrierender an der Freien Universität Berlin kritisiert. "Unabhängig davon, ob wir mit den konkreten Forderungen des Protestcamps einverstanden sind, stellen wir uns vor unsere Studierenden und verteidigen ihr Recht auf friedlichen Protest, das auch die Besetzung von Uni-Gelände einschließt", heißt es darin.

Zahlreiche Politikerinnen und Politiker reagierten empört auf den Brief, auch Bettina Stark-Watzinger. Gegenüber der "Bild"-Zeitung sagte sie, sie sei "fassungslos" darüber, dass Uni-Besetzer zu Opfern gemacht und Gewalt verharmlost würde. Gerade Professoren und Dozenten müssten "auf dem Boden des Grundgesetzes stehen". Ihre Äußerungen führten in der Wissenschaftsgemeinschaft zu massiver Kritik.

Nach Stark-Watzingers öffentlicher Reaktion kam es am 13. Mai im Bildungsministerium zu einem internen Mailverkehr . Wie das ARD-Magazin "Panorama" berichtete, sollte geprüft werden, ob bestimmte Aussagen in dem Brief strafrechtlich relevant seien und ob das Ministerium den Verfasserinnen und Verfassern des Briefes als Konsequenz Fördermittel streichen könne.

Der vom NDR veröffentlichte Bericht der "Panorama"-Redaktion führte zu erneuter Kritik aus Forschung und Politik an Stark-Watzingers Vorgehen. Am vergangenen Freitag hat Sabine Döring dann in einer internen Mail die Schuld auf sich genommen. Jetzt hat die Bundesforschungsministerin die Konsequenzen gezogen und will ihre Staatssekretärin Professorin Sabine Döring in den einstweiligen Ruhestand versetzen lassen. Darum habe sie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gebeten.