Auf der Bühne der antiken Tragödie ist bereits nach wenigen Minuten klar: Es gibt kein Entrinnen. Das Schicksal der Hauptfiguren ist längst besiegelt. Ihr Verderben ist gewiss. Mit Blick auf die Sehgewohnheiten heutiger Netflix-Junkies dürfte damit die Spannung bereits raus sein. Aber die antike Tragödie zieht ihr Publikum genau dadurch in den Bann, dass sie von Anfang verrät: Es wird kein Happy End geben! Ob wir mit Ödipus, Antigone oder Aias mitfiebern: Hilflos sehen wir zu, wie diese Heldinnen und Helden fatale Fehler begehen – nicht aus Bosheit, sondern aus Unwissen, ja, mit besten Absichten. Und mit eben diesen hehren Absichten treten sie genau jene Katastrophe los, die ohne ihr Zutun wohl ausgeblieben wäre.

Zunächst will man wohl andeuten, dass es um lebenspraktische Debakel geht; um fatale Tiefschläge, mit denen nicht zu rechnen war. Doch die antike Tragödie zielte auf mehr: Es ging ihr nicht um eine Dokumentation scheiternder Einzelschicksale, sondern um eine kunstvolle Dramaturgie des Lebens.

Auf lehrreiche Weise sollte dabei etwas „Allgemeinmenschliches“ aufscheinen. Schon Aristoteles betonte die therapeutische Absicht der Tragödie: Mit dem „Jammern“ und „Schaudern“ angesichts exemplarischen Unglücks wird in den Reihen des Publikums zugleich auch eine „Katharsis“ möglich; eine heilende Reinigung von diesen schmerzhaften Empfindungen. Die Tragödie ist Ernst des Lebens und lustvoll inszeniertes Spiel zugleich.

Das bedauerliche Unglück tragischer Heroen wird also gerade dadurch eingeleitet, dass diese es aktiv zu vermeiden suchen. Das führt uns zu einer existenziellen Einsicht: Jeder Mensch ist seines Unglücks Schmied! Auch wenn es heißt, die Stars der Tragödie machten sich „schuldlos schuldig“, so sind sie doch mit ihrem eigenen Tun in die Verursachung der Katastrophe verwickelt. Es gibt keine Ausreden. Genau das ist tragisch.