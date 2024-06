Ungarn und die EU

Ein Blockierer als Vorsitzender

26:20 Minuten Regierungschef Viktor Orban ist strikt dagegen, dass die EU die Ukraine militärisch unterstützt. © Imago / ANP / Jonas Roosens

Silke Hahne, Margarete Wohlan · 26. Juni 2024, 18:30 Uhr

Ungarn übernimmt am 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft. Das Land, das für seine Nähe zum Kreml und Missachtung des Rechtsstaats bekannt ist, blockiert oft EU-Entscheidungen. Was ist in den nächsten sechs Monaten von Ungarn zu erwarten?