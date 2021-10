Unfall bei Dreharbeiten Alec Baldwin erschießt Kamerafrau

Schauspieler Alec Baldwin drehte einen Western in Santa Fe, als der Unfall passierte. (picture alliance / dpa / abaca / Douliery Olivier)

Bei Dreharbeiten hat der US-Schauspieler Alec Baldwin versehentlich eine Kamerafrau erschossen. Nach Angaben der Polizei feuerte er in einer Szene eine Requisitenwaffe ab, die aus noch unbekannten Gründen scharf geladen war.

Mit einer Requisitenwaffe hat der Schauspieler Alec Baldwin eine Kamerafrau erschossen und einen Regisseur verletzt. Der tödliche Zwischenfall ereignete sich bei Dreharbeiten für den Western "Rust" im US-Bundesstaat New Mexico. Offenbar hat Baldwin die Waffe versehentlich abgefeuert.



Das Set, an dem die Kamerafrau von Alec Baldwin erschossen wurde. (KOAT 7 News/AP)

Die Hintergründe sind noch unklar. Wie die Polizei in Santa Fe mitteilte, wurde die 42-jährige Halyna Hutchins ins Krankenhaus geflogen und erlag dort ihren Verletzungen.



Der 48-jährige Regisseur Joel Souza ist zu einem anderen Krankenhaus gebracht worden. Er wird dort auf der Intensivstation behandelt. Wie es zu dem Unglück kommen konnte und warum die Waffe mit scharfer Munition geladen war, ist Gegenstand der Ermittlungen. Baldwin ist als Co-Produzent und Hauptdarsteller an den Dreharbeiten beteiligt, der für Netflix produziert wird.