    Umm Kulthum - Musik, Ekstase, Erinnerung, Utopie: "Tarab" in der Neuköllner Oper

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    Brendel, Gerd |
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