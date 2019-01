Ultraschall Berlin mit "ensemble recherche" und "Mixtura" Gemeinsam mit den Komponisten ans Ziel

Moderation: Carola Malter

Das ensemble recherche (M. Korbel/ensemble recherche)

Das "ensemble recherche" macht Musikgeschichte. Seit der Gründung 1985 hat es rund 600 Uraufführungen geleistet, so auch heute. Danach ein Konzertmitschnitt mit Musik für die verrückte Mischung Schalmei, Akkordeon und Mezzosopran mit "Mixtura".

Es ist der Reiz, Musik einzustudieren, wenn man in direkten Kontakt zum Komponisten treten kann. Das ist eine der Haupttriebfedern für das ensemble recherche, immer wieder Uraufführungen in Angriff zu nehmen. Und so ist auch an diesem Abend eine Uraufführung zu erleben: Christian Masons Werk "Zwischen den Sternen", das für das ensemble recherche entstand.

Christian Mason ist mit den Musikern gemeinsam den Weg zur Uraufführung gegangen. (Ensemble modern / Walter Vorjohann)

Mason definiert sein Schaffen als "Suche im Klang nach flüchtigen Verfestigungen immaterieller Erfahrungen" und auf diese Suche begab er sich im direkten Austausch mit den Musikern.

Klangmixtur

Katharina Bäuml und Margit Kern haben sich im Zug kennengelernt. Beide stellten schnell fest, dass sie für die Alte Musik brennen – die eine als Leiterin des Renaissance-Ensembles "Capella de la Torre", die andere mit ihrem Akkordeon immer auf der Suche nach Werken, die sich auf ihrem Instrument umsetzen lassen. Schnell war ihnen klar: Sie wollen gemeinsam musikalisch auf Suche nach dem Klangmix Schalmei und Akkordeon gehen.

Akkordeon und Schalmei sind instrumentenbaulich Jahrhunderte voneinander entfernt - in "Mixtura" kommen sie sich ganz nah. (Mixtura / rbb)

Bei vielen Projekten haben sie erfolgreich Kompositionen in Auftrag gegeben. Und so schwingt in ihren Programmen immer die Alte Musik mit, aber in steter Kombination mit neu Entstandenem. (CdR)

Live aus dem Radialsystem V

Chaya Czernowin

"Ayre: Towed through plumes, thicket, asphalt, sawdust and hazardous air I shall not forget the sound of" für Kammerensemble

Iannis Xenakis

"Plektó" für sechs Instrumente

Johannes Maria Staud

"Wheat, not oats, dear. I’m afraid" für sieben Instrumente

Milica Djordjevic

"Pomen II" für Viola solo

Christian Mason

"Zwischen den Sternen" für Ensemble

ensemble recherche:

Melise Mellinger, Violine

Paul Beckett, Viola

Åsa Åkerberg, Violoncello

Martin Fahlenbock, Flöte

Eduardo Olloqui, Oboe

Shizuyo Oka, Klarinette

Christian Dierstein, Schlagzeug

Klaus Steffes-Holländer, Klavier

ca. 21.30 Uhr Aufzeichnung des Konzertes vom 17. Januar 2019 im Heimathafen Neukölln

Dániel Péter Biró

"De Natura et Origine" für Stimme, Schalmei und Akkordeon (Uraufführung – Auftragswerk rbb)

Annette Schlünz

"Neun Gesänge" für Schalmei und Akkordeon (Uraufführung der überarbeiteten Fassung)

Eres Holz

"Madrigal" für Mezzosopran, Schalmei und Akkordeon (Uraufführung)

Hildegard Rützel, Mezzosopran

Mixtura:

Katharina Bäuml, Schalmei

Margit Kern, Akkordeon