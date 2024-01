25 Jahre Ultraschall Berlin! Es ist ein Jubiläum, das zu einem Blick zurück und nach vorn einlädt. Die zeitgenössische Musik hat sich in dieser Zeit spürbar verändert: neue Ästhetiken, Produktionsmöglichkeiten und Sichtweisen sind hinzugekommen, andere verschwanden oder wurden historisch. Schulen oder Richtungen sind heute, wenn überhaupt, so nur noch in Umrissen erkennbar, so individuell sind die "Handschriften" geworden.