Ultra-Boykott beim SV Meppen

Die 9130 Euro Strafe, die der DFB-Kontrollausschuss verlangt, sind für einen Drittligisten viel Geld - und das will sich der Verein nun wieder holen. Und da wird es interessant. Denn auf Meppens Facebook-Seite sprechen sich tatsächlich Leute dafür aus, dass diejenigen, die die Stadionverbote durchsetzen wollen, doch sofort den Verein verlassen sollten. Sind ja keine echten Meppener und so weiter, das übliche Geplapper.

Mich erschüttert dieses nicht vorhandene Rechts- oder besser Unrechtsempfinden ähnlich wie das, was da an den Spieltagen immer öfter die Rahmenhandlung für den Sport bildet.

Doch Meppen ist fast überall, nur anderenorts in größeren Dimensionen. Und das soll zum Fußball dazu gehören? Das soll man hinnehmen, wenn man ein Spiel besucht? Weil die Bengalo-Fetischisten und die Verbrecher in ihrem Schlepptau allen anderen weismachen wollen, das sei Fankultur?

In oberen Ligen gibt es sicherlich auch hier und da mal Stadionverbote, aber das Problem kriegt man nicht in den Griff. Jedenfalls nicht mit vorgestanzten Pressemitteilungen mit zur Schau getragener Empörung - und auch nicht, wenn die großen Vereine stillschweigend die Strafen bezahlen, die ihnen die Verbrecher unter ihrer Kundschaft einbrocken.



Oder lassen sich im Rahmen der weltweiten Vermarktung die Fernsehbilder mit Pyro etwa besser verkaufen dorthin, wo in bunten Qualm gehüllte Stadien als normal empfunden werden? Ich will das nicht hoffen, aber was kann man im Fußball von heute schon ausschließen?