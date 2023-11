Ukrainisches Haus

Wie ein Jugendtreff in Dresden Integration fördert

09:31 Minuten Natalija Bock vermittelt im Auftrag der Stadt Dresden zwischen Stadtverwaltung und Geflüchteten, hilft bei der Integration und mit der Bürokratie – diese Koordinationsarbeit gilt deutschlandweit als vorbildlich. Sie engagiert sich seit vielen Jahren für die Ukraine-Hilfe. © picture alliance / dpa / Robert Michael

Moritz, Alexander · 21. November 2023, 13:50 Uhr

Im November 2022 wurde in Dresden das "Ukrainische Haus" eröffnet. Seitdem ist das Ladenlokal mitten in der City nicht nur eine Anlaufstelle für Geflüchtete, sondern auch eine vorbildhafte Begegnungsstätte, in der Integration großgeschrieben wird.