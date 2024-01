Geflüchtete Ukrainer

Kommentar: Ein Menschenrecht auf Kriegsdienstverweigerung?

04:40 Minuten Etwa 200.000 ukrainische Männer im wehrfähigen Alter sollen sich in Deutschland aufhalten. Sollten sie zum Kriegsdienst in ihr Heimatland eingezogen werden? © picture alliance / ZUMAPRESS.com / Sachelle Babbar

Ein Kommentar von Arnd Pollmann · 07.01.2024

Der Krieg in der Ukraine geht in aller Härte weiter – und der ukrainischen Armee gehen langsam die Soldaten aus. Kiew will deshalb Ukrainer im Ausland zum Kriegsdienst einziehen. Wie sollte sich Deutschland dazu verhalten? Arnd Pollmann kommentiert.