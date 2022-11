Stromversorgung in der Ukraine

Zwölf Millionen Haushalte sind in der Ukraine ohne Strom, viele auch ohne Wasser und Heizung. Russland versucht, durch massive Angriffe auf die Infrastruktur der Ukraine das Leben in den Städten unerträglich zu machen.

„Die Ukraine hat in den letzten Wochen buchstäblich gekauft, was überhaupt zu kaufen war“, sagt Gerhard Mangott , Sicherheitsforscher mit Fokus auf den postsowjetischen Raum. Es gehe um Generatoren und Transformatorstationen.

Allerdings hätten die Produzenten von solchem Gerät auch Verträge mit anderen Kunden zu erfüllen, so dass die Verfügbarkeit für die Ukraine begrenzt sei.

„Es ist eine Frage des Wettlaufs, wieviel kann Russland zerstören, wieviel kann die Ukraine nachrüsten“, erklärt Mangott, der Professor an der Universität Innsbruck ist.

„Um dieses Verhältnis zu verbessern, ist es so dringend notwendig, dass die Ukraine ihre Luftabwehr verbessern kann", verweist Mangott auf einen zweiten Faktor neben dem Nachschub an zivilem technischen Gerät. "Und das geht nicht ohne westliche Hilfe.“

Die Ukraine brauche also zweierlei: „Sie braucht vor allem noch mehr Fähigkeiten in der Luftabwehr, also westliche Unterstützung bei der Luftabwehr. Und sie braucht Unterstützung bei der Reparatur der Elektrizitätswerke.“