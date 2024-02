Also lassen wir den Krieg lieber Sache der Ukrainerinnen und Ukrainer sein. Hass, Gewalt, Zerstörung spüren vor allem sie. Jede Ukrainerin, jeder Ukrainer spürt den Krieg, auch wenn ihn jede und jeder anders spürt: im Schützengraben, in einer zerbombten Stadt in den besetzten Gebieten, in den großen Städten wie Saporischschja, in einem Dorf nahe der Front, in Kramatorsk, in Kiew, oder im Westen der Ukraine. Der Krieg ist immer da. Und die Ukraine hat ihn weder gewollt noch begonnen. Sondern Russland.