Fotos aus dem Ukraine-Krieg

Ein Stück Ukraine in deutschen Städten

09:52 Minuten Auf dem Bild hinter der Ukrainerin Natalya war mal eine Brücke, die von Russen zerstört wurde. © Thilo Schmidt / Deutschlandfunk Kultur

Von Thilo Schmidt · 30.11.2022

Das Unheil in Irpin wird nun auch in der Partnerstadt Borna sichtbar: Auf großen Werbetafeln hängen Bilder aus dem Krieg, aufgenommen von den Fotografen der Berliner Agentur „Ostkreuz“. In sechs weiteren deutschen Partnerstädten hängen solche Fotos.