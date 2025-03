Vassili Golod

Berichten in Zeiten des Krieges

36:49 Minuten Als Korrespondent in London berichtete Vassili Golod unter anderem über den Brexit, die Corona-Pandemie und die Königsfamilie © picture alliance / HMB Media / R4676

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Dass er Journalist werden wollte, war Vassili Golod schon als Jugendlichem klar. Mit 30 Jahren übernahm er 2023 die Leitung des ARD-Studios in Kiew. Was ihm am Herzen liegt: den Menschen in der Ukraine eine Stimme zu geben.