Wiederaufbau in der Ukraine

Obwohl der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine andauert, gibt es bereits ein Nachdenken über den Wiederaufbau des Landes. Zum Auftakt einer internationalen Wiederaufbaukonferenz in Berlin sagte Bundeskanzler Scholz der Ukraine Unterstützung auch für die Zeiten nach dem Ende des Krieges zu. Allerdings schneidet die Ukraine schon jetzt beim Korruptionsindex sehr schlecht ab und belegt mit Platz 122 von 180 einen der hinteren Plätze. In Europa gilt nur die Russische Föderation als noch korrupterer Staat.

Natürlich gebe es im Land unverändert große Widerstände von Interessengruppen, sagt Kirchner. Aber die Chancen stünden gut, dabei schneller voranzukommen als in der Vergangenheit. "In der Ukraine ist das Thema Korruptionsbekämpfung in der Zivilgesellschaft sehr, sehr breit verankert", so der Berater. "Es sind ja letzendlich die Ukrainer, die unter der Korruption leiden." Es gebe viele Initiativen, die da sehr genau hinschauten und Druck machten.