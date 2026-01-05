Ukraines Demokratie

Zwischen Krieg und Korruption

26:41 Minuten
Selenskyj und Shmyal sitzen in einem Büro gemeinsam zu einer Besprechung am Schreibtisch.
Präsident Wolodymyr Selenskyj mit seinem neu ernannten Energieminister, dem bisherigen Verteidigungsminister Denys Shmygal. Nur eine der weitreichenden Personalveränderungen im ukrainischen Kabinett. © AFP / Handout
Florian Kellermann, Margarete Wohlan |
Audio herunterladen
Die Menschen in der Ukraine haben mit Herausforderungen von außen und von innen zu kämpfen: mit dem Krieg Russlands gegen ihr Land, aber auch mit den vielleicht größten Korruptionsskandalen der Geschichte im Land. Was macht das mit ihnen?
