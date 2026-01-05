Ukraines Demokratie
Präsident Wolodymyr Selenskyj mit seinem neu ernannten Energieminister, dem bisherigen Verteidigungsminister Denys Shmygal. Nur eine der weitreichenden Personalveränderungen im ukrainischen Kabinett. © AFP / Handout
Zwischen Krieg und Korruption
26:41 Minuten
Die Menschen in der Ukraine haben mit Herausforderungen von außen und von innen zu kämpfen: mit dem Krieg Russlands gegen ihr Land, aber auch mit den vielleicht größten Korruptionsskandalen der Geschichte im Land. Was macht das mit ihnen?