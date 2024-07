21. Juni: 25.000 Oranje-Fans vergnügen sich stundenlang in der Leipziger Innenstadt. Singen und tanzen ausgelassen vor dem Gruppenspiel gegen Frankreich.



Überwiegend gut gelaunte Fans haben die vier EM-Partien in Leipzig gesehen. Im Stadion, in der Fanzone oder in anderen Lokalitäten. Zuletzt beim Achtelfinalspiel Österreich gegen die Türkei am 2. Juli.