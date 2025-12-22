Über Podcast wrapped

Das war das Podcastjahr 2025

45:41 Minuten
Eine Illustration mit gezeichneten Menschen vor einer Weltkugel, die aufgesetzte Kopfhörer hat. Eine Frau steht vor einem überdimensionalen Mikrofon, ein Mann sitzt auf einem Lautsprecher und spricht in ein Megaphon.
Der Podcast-Markt hat sich auch 2025 verändert - trotz zunehmend kommerzielleren Tendenzen bleiben Inhalt und Kreativität der Schlüssel zum Erfolg. © IMAGO / Zoonar / Anastasiia Torianyk
Harrabi, Kais; Herbstreuth, Mike; Plodroch, Ina: Schroeder, Carina |
Audio herunterladen
Zum Jahresende trifft sich das gesamte Team von Über Podcast und bespricht die Trends und Themen des Jahres. Und natürlich stellen wir auch wieder drei hörenswerte Podcasts vor: einen Klassiker, einen TrueCrime-Podcast und einen Snack für die Ohren.
Leider liegt für dieses Bild keine Bildbeschreibung vor
Aus dem PodcastDas Podcastmagazin
Mehr Podcast-Empfehlungen
Zur Startseite