Über Podcast wrapped

Das war das Podcastjahr 2025

45:41 Minuten Der Podcast-Markt hat sich auch 2025 verändert - trotz zunehmend kommerzielleren Tendenzen bleiben Inhalt und Kreativität der Schlüssel zum Erfolg. © IMAGO / Zoonar / Anastasiia Torianyk

Zum Jahresende trifft sich das gesamte Team von Über Podcast und bespricht die Trends und Themen des Jahres. Und natürlich stellen wir auch wieder drei hörenswerte Podcasts vor: einen Klassiker, einen TrueCrime-Podcast und einen Snack für die Ohren.