Deutschlandfunk
Deutschlandfunk Nova
Live
Seit 01:05 Uhr
Diskurs
Live
Seit 01:05 Uhr
Diskurs
Programm
Podcasts
Live
Seit 01:05 Uhr
Diskurs
Live
Seit 01:05 Uhr
Diskurs
Themen
Bücher
Meinung & Debatte
Musik
Film & Serie
Politik
Kulturnachrichten
Psychologie
Bühne
Hörspiel + Feature
Philosophie
Umwelt
Kakadu
Leben
Wissenschaft
Geschichte
Debatten und News aus der Kultur
Programm
Sendungen & Podcasts
Musikliste
Archiv
Deutschlandfunk
Deutschlandfunk Nova
Politische Radiokunst von Georg Katzer
Über die Töne hinaus
54:46 Minuten
Georg Katzer (1935 - 2019) mitten in der Arbeit © Georg Katzer / Angelika Katzer
Hinz, Antje
|
08. Februar 2026, 00:05 Uhr
Link kopieren/teilen
Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.
Email
Es genügte Georg Katzer nicht, sein Engagement in Formen instrumentaler Musik zu verschlüsseln. Im Hörstück fand er die ideale Ausdrucksform für sein Bekenntnis zum politischen Engagement. (Erstsendung 3.2.26)
Aus dem Podcast
Neue Musik
Mehr zum Thema
Neue Musik in der DDR – ein Rückblick
Avantgarde unter anderen Voraussetzungen
56:41 Minuten
Die Musikwissenschaftlerin Helga de la Motte
Das Verstehen des Musikverstehens
54:47 Minuten
Zum Tod des Komponisten Georg Katzer
Geschlagene Zeit
56:31 Minuten
Zur Startseite