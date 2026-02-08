Politische Radiokunst von Georg Katzer

Über die Töne hinaus

54:46 Minuten Georg Katzer (1935 - 2019) mitten in der Arbeit © Georg Katzer / Angelika Katzer

Es genügte Georg Katzer nicht, sein Engagement in Formen instrumentaler Musik zu verschlüsseln. Im Hörstück fand er die ideale Ausdrucksform für sein Bekenntnis zum politischen Engagement. (Erstsendung 3.2.26)