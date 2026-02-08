    Politische Radiokunst von Georg Katzer

    Über die Töne hinaus

    54:46 Minuten
    Der Komponist sitzt an einem Schreibtisch mit Notenblatt und kleiner Trommel, die er antippt.
    Georg Katzer (1935 - 2019) mitten in der Arbeit © Georg Katzer / Angelika Katzer
    Hinz, Antje |
    Es genügte Georg Katzer nicht, sein Engagement in Formen instrumentaler Musik zu verschlüsseln. Im Hörstück fand er die ideale Ausdrucksform für sein Bekenntnis zum politischen Engagement. (Erstsendung 3.2.26)
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur Neue Musik
    Aus dem PodcastNeue Musik
    Mehr zum Thema
    Zur Startseite